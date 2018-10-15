Посол Папы Римского оказался в восторге от пермских деревянных богов

СЕГОДНЯ 06:51 2018-10-15T06:51:35+03:00

Он отметил, что нигде в мире не встречал такого разнообразного собрания скульптур

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Пермь впервые посетил официальный дипломатический представитель Ватикана. В минувшие выходные в краевой столице побывал Апостольский Нунций Папы Римского Франциска, Его Высокопреосвященство Челестино Мильоре.

Посол Ватикана посетил Пермскую художественную галерею. Экскурсию по экспозиции деревянной скульптуры для гостя провела замдиректора по науке Ольга Старцева.

- Господин Мильоре обошелся без переводчика, - отметили в галерее. - Он с большим вниманием и интересом разглядывал иконостас, экспонаты. Также он обратил внимание на черты стиля барокко в некоторых образах. Кроме того, посол Ватикана отметил, что нигде в музейных экспозициях не встречал такого большого и разнообразного собрания скульптур.

Высокий гость также поинтересовался источниками происхождения коллекции живописи галереи, поскольку собрание не характерно для православной традиции.

Напомним, поводом для визита Челестино Мильоре стало 25-летие возрождения католического прихода в столице Прикамья.