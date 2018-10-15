В Перми в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть

СЕГОДНЯ 06:34 2018-10-15T11:33:59+03:00

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14 октября в Перми у дома по ул. 1-я Бахаревская, 53 в Свердловском районе обнаружили разлитую ртуть. Происшествие произошло на открытой территории у административного здания. Люди, находившиеся на месте происшествия, были экстренно эвакуированы, организован их медицинский осмотр.

На место происшествия выехали экстренные службы, руководство департамента общественной безопасности и собственник территории. Собственником здания организована уборка ртути и проведение демеркуризационных работ. Доступ людей и транспорта на опасную территорию ограничен, сообщили в мэрии.

Решением городской комиссии по ЧС ситуация признана чрезвычайной.

- Ведутся работы, организованы специальные меропритяия, - рассказали в ГКУ "Гражданская защита". - Угрозы для жизни людей нет.

Ранее мы писали, что 12 октября в Мотовилихинском районе Перми произошла авария на сетях. Как сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье», 12 октября строительная организация при проведении несанкционированных буровых работ повредила трубопровод, в результате чего на водоводе возник проем диаметром 300 сантиметров.

А в Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе. Причины пожара пока не установлены. Сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному в субботу, 13 октября, примерно в 11.30 часов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, произошло возгорание в кубрике теплохода, который стоит на профилактическом ремонте на улице Буксирной.