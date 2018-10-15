Пермяк украл перфоратор на вокзале и отправился за решетку

СЕГОДНЯ 06:09 2018-10-15T06:09:41+03:00

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В Перми в здании вокзала Пермь-II в январе этого года выполнялся ремонт. Сотрудники одной из компаний города занимались установкой средств связи. Руководитель подрядной организации заметил пропажу перфоратора. Стражам порядка не составило труда вычислить несуна. Им оказался разнорабочий, который подрабатывал в компании. Оказалось, что мужчина выждал подходящий момент и незаметно выкрал дорогостоящий перфоратор из подсобного помещения. После этого воришка сдал его в ломбард, а деньги потратил.

43-летний пермяк ранее был неоднократно судим за хищения и освободился меньше года назад. Теперь он снова отправится в колонию общего режима. Суд приговорил рабочего к 4 годам 2 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в размере 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Пермского линейного отделения МВД России на транспорте.