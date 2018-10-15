В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены

СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-15T05:59:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье прокурор Ныробского района потребовал устранить нарушения в исправительном учреждении. В ходе проверки выяснилось, что санитарно-бытовые правила содержания заключенных не выполняются.

В частности, в исправительной колонии №11 и колонии-поселении № 23 отсутствуют бытовые помещения, осужденным не выдаются средства гигиены. Кроме того, жилые помещения плохо обеспечены мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода. Вещевое довольствие также выдается не в полном объеме, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Начальнику исправительной колонии внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Тем временем, сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района добиваются закрытия частного приюта для престарелых граждан. В зону их внимания попал «Дом сестринского ухода «Благо». Этот приют находится в краевом центре в микрорайоне «Садовый», на улице Юрша, 11.