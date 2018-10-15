2018-10-15T05:59:34+03:00
Общество

В Прикамье колонии не обеспечивали средствами гигиены

Не хватает мебели, инвентаря, предметов хозяйственного обихода
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье прокурор Ныробского района потребовал устранить нарушения в исправительном учреждении. В ходе проверки выяснилось, что санитарно-бытовые правила содержания заключенных не выполняются.

В частности, в исправительной колонии №11 и колонии-поселении № 23 отсутствуют бытовые помещения, осужденным не выдаются средства гигиены. Кроме того, жилые помещения плохо обеспечены мебелью, инвентарем и предметами хозяйственного обихода. Вещевое довольствие также выдается не в полном объеме, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Начальнику исправительной колонии внесено представление. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры.

Тем временем, сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района добиваются закрытия частного приюта для престарелых граждан. В зону их внимания попал «Дом сестринского ухода «Благо». Этот приют находится в краевом центре в микрорайоне «Садовый», на улице Юрша, 11.

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