2018-10-14T17:41:55+03:00
Общество

В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы

В нем приняли участие около 1,5 тысяч человек
Елена КОНОВА
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Фото пресс-службы администрации ПермиФото пресс-службы администрации Перми
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В субботу, 13 октября, в Перми впервые прошел фестиваль скандинавской ходьбы. В нем участвовали жители Перми и Пермского края, Удмуртской республики, Тюмени, Германии и Индии. Самым маленьким участником фестиваля стала семимесячная девочка, которая в переноске с папой преодолела 3 км. Самым опытным - 88-летняя пермячка.

Участники фестиваля могли выбрать удобное для себя расстояние – от 3 до 6 километров. А на финише всех ждал пикник, где были посикунчики, горячий чай и йогурт.

- Завершилось мероприятие церемонией награждения, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - Так, абсолютными победителями на дистанции 6 км стали Ирина Орлова и Сергей Сыстеров. Абсолютными победителями на дистанции 3 км стали Виктория Лядова и Александр Шардаков. Победители и призеры получили награды от партнеров и спонсоров мероприятия.

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