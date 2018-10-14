Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-14T14:44:45+03:00

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В соцсетях появился пост о том, что в одной из квартир Кизела якобы обрушился потолок.

- В квартире проживает мама с тремя несовершеннолетними детьми, - сообщает автор поста.

Мы написали мужчине, но тот отказался общаться, лишь добавил, что ЧП произошло в четверг, 11 октября.

В комментариях к посту пользователи сети возмущаются фотографиями, выложенными в группе: потолок еле дышит, рядом висят какие-то провода, стены в каплях воды.

Ранее мы писали о том, что в МСЧ № 7 на Гайве 4 декабря обрушился потолок. Очевидцы сообщили, что это произошло в гинекологическом отделении больницы. В пресс-службе минздрава подтвердили факт обрушения. Как рассказали в минздраве, отделение находилось на втором этаже. Когда произошло обрушение, некоторых пациентов перевели на первый этаж, других – в соседний хирургический корпус. По факту обрушения проводилась проверка.