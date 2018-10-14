2018-10-14T14:44:45+03:00
Общество

Соцсети: в доме в Кизеле обрушился потолок

Сообщается, что в квартире живет многодетная семья
Елена КОНОВА
Поделиться:
Фото из паблика "ЧП Пермский край"Фото из паблика "ЧП Пермский край"
Изменить размер текста:

В соцсетях появился пост о том, что в одной из квартир Кизела якобы обрушился потолок.

- В квартире проживает мама с тремя несовершеннолетними детьми, - сообщает автор поста.

Мы написали мужчине, но тот отказался общаться, лишь добавил, что ЧП произошло в четверг, 11 октября.

В комментариях к посту пользователи сети возмущаются фотографиями, выложенными в группе: потолок еле дышит, рядом висят какие-то провода, стены в каплях воды.

Ранее мы писали о том, что в МСЧ № 7 на Гайве 4 декабря обрушился потолок. Очевидцы сообщили, что это произошло в гинекологическом отделении больницы. В пресс-службе минздрава подтвердили факт обрушения. Как рассказали в минздраве, отделение находилось на втором этаже. Когда произошло обрушение, некоторых пациентов перевели на первый этаж, других – в соседний хирургический корпус. По факту обрушения проводилась проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы
«Счастье не за горами» на пермской набережной полностью демонтировали
Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»
В Перми водитель сбила 66-летнюю пенсионерку
В Перми пожарные тушили возгорание на теплоходе
В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом
ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя
В Перми открылась выставка собак
Пермскую "Травиату" покажут в Люксембурге
Пермячка, которая сняла жилье через интернет, осталась без денег и без квартиры
Дожди и снег: в Прикамье за неделю выпала почти месячная норма осадков
Прокуратура пытается закрыть частный приют для престарелых «Благо» в Перми
В школах Прикамья пообещали начать выявлять детей из группы риска
В Мотовилихинском районе десятки домов остались без воды
К 2022 году на Вышке-2 построят бассейн
В Перми начался судебный процесс над подростком, который устроил резню в школе № 127
В Перми молодой человек убил пенсионерку, спрятал тело и грабил ее квартиру с другом
В Прикамье 21-летнего Ромео будут судить за секс с 15-летней девушкой
В Прикамье в аварии погиб водитель «Яндекс.Такси»
В пермском клубе дебошир избивал всех посетителей металлической трубой
Пермским автомобилистам рекомендуют сменить шины на зимние
В Прикамье пьяный мужчина украл оградку с кладбища
В Перми начинается суд над одним из подростков, устроивших резню в школе №127
В Прикамье двое пьяных мужчин убили пенсионерку и оставили умирать ее престарелую мать
Выявлять подростков из «группы риска» начнут в школах Прикамья со следующего учебного года
41-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Пермь - Екатеринбург
В Перми маршрутка соединит Березовскую рощу и улицу Попова