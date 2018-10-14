2018-10-14T08:01:55+03:00
Общество

Пермяки решают судьбу электропоезда «Ласточка»

Электричка может курсировать по маршруту Пермь- Чусовой
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Пермская пригородная компания в своей группе "ВКонтакте" проводит опрос среди местных жителей по поводу электропоезда «Ласточка». Таким образом жители края смогут решить сразу несколько вопросов: нужно ли, чтобы «Ласточка» курсировала по маршруту Пермь-2 - Чусовская - Пермь-2, а если нужно, то в какое время она должна отправляться из Перми и возвращаться.

Напомним, скоростные электрички «Ласточка» начнут курсировать в Пермском крае с 1 ноября. В Пермской пригородной компании подтвердили, что стоимость билета на «Ласточку» до конца года останется неизменной: от Перми до Верещагино - 208 рублей, от Перми до Кунгура - 180 рублей. Кстати, «Ласточка» способна развивать скорость до 160 километров в час и довольно быстро ускоряться. По данным губернатора Пермского края Максима Решетникова, экономия времени в поездке до Верещагино может составить от 15 до 20 минут, а до Кунгура – 10-12 минут.

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