В Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-13T12:33:47+03:00

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Все случилось в начале августа этого года в Очере. Инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ГИБДД, лейтенант полиции Владимир Бизяев собирался на вечернюю смену, когда местные жители сообщили, что горит соседний дом, подворье в деревне Лужково.

- Полицейский, не раздумывая, бросился к месту происшествия, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Владимир знал, что хозяин дома в командировке. На ходу он позвонил в службу экстренного реагирования и дежурную часть отдела внутренних дел, передал информацию о возгорании.

Подбежав к дому, Владимир заметил, что огонь от дворовой постройки быстро приближается к жилому дому и технике. Вместе с другими односельчанами инспектор оттащил трактор на безопасное расстояние.

Пожарным, которые прибыли на помощь, удалось быстро ликвидировать пожар.

- Если бы Володя своим примером не показал, что нужно делать, растерялись бы, промедлили, имущество бы погорело, - говоря местные жители. - Огромное спасибо нашему полицейскому!

Общественный совет при межмуниципальном отделе МВД России «Очерский» отметил Владимиря Бизяева благодарственным письмом.