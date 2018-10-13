2018-10-13T10:19:39+03:00
Происшествия

ЧП в ночном клубе в Прикамье: пьяный парень из Оренбурга напал с ножом на посетителя

36-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью
Вероника РАНГУЛОВА
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Приговор суда - пять лет и шесть месяцев в колонииПриговор суда - пять лет и шесть месяцев в колонииФото: архив "КП"
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ЧП в одном из ночных клубов города Оса (это Пермский край) случилось год назад. Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке. Выяснилось, что 27-летний посетитель клуба, который приехал в Пермский край из Оренбургской области, в алкогольном опьянении устроил драку с другим посетителем.

А потом преступник достал из кармана складной нож и несколько раз ударил им мужчину в грудь. 36-летнего пострадавшего увезли в больницу, экспертиза показала, что ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в отношении жителя Оренбургской области возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Суд приговорил виновного к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

- Сотрудники полиции призывают жителей Перми и края не злоупотреблять алкогольными напитками – зачастую это приводит к тяжким последствиям, - предупреждают в правоохранительных органах. - Человек, находящийся в состоянии опьянения, может стать жертвой преступления или сам совершить противоправное деяние.

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