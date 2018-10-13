В Перми открылась выставка собак

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-13T09:11:31+03:00

В программе - щенки более ста пород, танцы с собаками и модное дефиле

Изменить размер текста: A A

В эти выходные на пермской ярмарке (шоссе Космонавтов, 59) открылась Всероссийская выставка собак всех пород. Как рассказали организаторы, здесь можно выбрать щенка любой породы и посетить соревнования дрессированных собак.

Впервые в рамках выставки пройдут соревнования по фристайлу — танцы с собаками. Гости также смогут увидеть собачье модное дефиле. Модели представят продукцию пермских мастериц и производителей одежды для собак.

Кроме этого, на выставке можно купить различные корма, одежду, товары для содержания животных и ухода за ними, а также узнать об услугах ветеринарных клиник и лабораторий города.

На выставке будут представлены более ста различных пород собак.

Дети смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте и мольбертах на тему собаководства, собрать на скорость гигантские пазлы или провести время в игровой комнате. Каждый час на площадке будут проходить экскурсии по музею Центра собаководства Пермского края.

Часы работы:

13 и 14 октября - с 10 до 19 часов

Билеты: 250 рублей. Дети до семи лет - бесплатно, дети с 7 до 14 лет, инвалиды (нужно показать удостоверение) - 100 рублей.