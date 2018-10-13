Пермскую "Травиату" покажут в Люксембурге

СЕГОДНЯ 08:49 2018-10-13T08:49:56+03:00

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Артисты Пермского театра оперы и балета отправились на гастроли в Люксембург, где покажут одну из самых успешных постановок - «Травиату» Джузеппе Верди, режиссера Роберта Уилсона и дирижера Теодора Курентзиса . Опера будет поазана на сцене Théâtres de la Ville, главную партию в постановке исполнит Надежда Павлова.

- Атмосфера здесь, конечно, очень отличается от того, что было в Перми, где мы работали в историческом здании, - говорит сорежиссер спектакля Никола Панцер. - Здесь же театр находится в современном здании. Но не только в этом заключается особенность проекта. Мы работаем с пермской командой: пермским оркестром и солистами, это прекрасные исполнители и музыканты, но нам нужно объединить все это вместе: новую площадку, труппу и техническую группу со всей Европы.

- Я чувствую, что роль и я в этой роли изменились, - признается солистка театра Надежда Павлова. - Она, как говорится, отлежалась, появилась уверенность, в хорошем смысле слова. А когда появляется уверенность, тогда появляется свобода, и ты как музыкант можешь выразить гораздо больше.

Справка "КП"

Премьера "Травиаты" состоялась в городе Линц в начале 2016 года. Летом этого же года спектакль был воссоздан на пермской сцене.

Спектакль был выдвинут на Национальную премию «Золотая Маска» в семи номинациях и получил три награды: за лучшую женскую роль, за работу дирижера и работу художника по свету в опере. Именно эта версия спектакля: с Теодором Курентзисом за пультом, Надеждой Павловой в главной роли, музыкантами и солистами Пермской оперы - отправилась в Люксембург.