Пермячка, которая сняла жилье через интернет, осталась без денег и без квартиры
Полицейские Пермского края раскрыли интернет-мошенничество, которое было совершено в отношении 36-летней пермячки.
Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, на одном из популярных интернет-сайтов женщина увидела объявление о сдаче в аренду жилья и решила на него откликнуться.
Парень, который разместил объявление, потребовал перевести на его банковскую карту предоплату - в сумме 3 тысяч рублей. Пермячка согласилась, однако в результате осталась без денег и жилья.
Мошенником оказался 29-летний житель Иркутской области, ранее судимый за мошенничество. Сейчас подозреваемый находится под арестом, возбуждено уголовное дело.
- Полицейские призывают граждан быть более бдительными при совершении покупок или получении услуг посредством интернет-сайтов, - рекомендуют в правоохранительных органах. - Убедитесь, что продавец действительно является владельцем предлагаемого товара (услуги) или действует с согласия собственника.
Еще несколько рекомендаций:
Вас должно насторожить отсутствие реального имени, человек использует только «ник».
Нет реального фото товара или они взяты из интернета
Нет ссылки на официальный сайт организации, предложение низкой цены в сравнении с аналогами
Продавец просит полную или частичную предоплату, а также принимает оплату только на анонимные реквизиты: электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека. При возникновении малейших сомнений откажитесь от сделки с данным продавцом.