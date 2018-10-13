2018-10-13T08:23:09+03:00
Происшествия

Пермячка, которая сняла жилье через интернет, осталась без денег и без квартиры

Советы полицейских, как распознать виртуального мошенника
Вероника РАНГУЛОВА
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В отношении мошенника возбудили уголовное делоВ отношении мошенника возбудили уголовное делоФото: архив "КП"
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Полицейские Пермского края раскрыли интернет-мошенничество, которое было совершено в отношении 36-летней пермячки.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, на одном из популярных интернет-сайтов женщина увидела объявление о сдаче в аренду жилья и решила на него откликнуться.

Парень, который разместил объявление, потребовал перевести на его банковскую карту предоплату - в сумме 3 тысяч рублей. Пермячка согласилась, однако в результате осталась без денег и жилья.

Мошенником оказался 29-летний житель Иркутской области, ранее судимый за мошенничество. Сейчас подозреваемый находится под арестом, возбуждено уголовное дело.

- Полицейские призывают граждан быть более бдительными при совершении покупок или получении услуг посредством интернет-сайтов, - рекомендуют в правоохранительных органах. - Убедитесь, что продавец действительно является владельцем предлагаемого товара (услуги) или действует с согласия собственника.

Еще несколько рекомендаций:

Вас должно насторожить отсутствие реального имени, человек использует только «ник».

Нет реального фото товара или они взяты из интернета

Нет ссылки на официальный сайт организации, предложение низкой цены в сравнении с аналогами

Продавец просит полную или частичную предоплату, а также принимает оплату только на анонимные реквизиты: электронные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека. При возникновении малейших сомнений откажитесь от сделки с данным продавцом.

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