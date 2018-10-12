Прокуратура пытается закрыть частный приют для престарелых «Благо» в Перми

СЕГОДНЯ 19:18 2018-10-12T19:18:49+03:00

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Сотрудники прокуратуры Мотовилихинского района добиваются закрытия частного приюта для престарелых граждан. В зону их внимания попал «Дом сестринского ухода «Благо». Этот приют находится в краевом центре в микрорайоне «Садовый», на улице Юрша, 11.

- В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами краевого минздрава, министерства социального развития, управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю были выявлены многочисленные нарушения, - прокомментировали в краевой прокуратуре. - В частности, помещения приюта не отвечают требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, а также оборудованы с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и норм. Имеющаяся лицензия на осуществление медицинской деятельности неактуальна для адреса, в котором организовано оказание услуг по уходу за престарелыми. Получателям социальных услуг не предоставляется в полном объеме весь перечень необходимой помощи, в том числе, медицинской.

Прокурор района направил в Мотовилихинский районный суд иск о прекращении деятельности ООО «Дом сестринского ухода «Благо».