Пермяки смогут купить жилье в Питере, Москве и Екатеринбурге, не выезжая из города

СЕГОДНЯ 09:29 2018-10-12T09:29:03+03:00

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С 17 по 19 октября консультации проведут специалисты крупнейшего застройщика – «Группы ЛСР»

Для тех, кто планирует переехать в одну из российских столиц или же хочет сохранить свои средства в ликвидной недвижимости, в Перми пройдет серия консультаций от «Группы ЛСР». Этот застройщик за 25 лет работы не допустил ни одного долгостроя или просрочки перед дольщиками.

Специалисты «Группы ЛСР» в Перми презентуют жилые комплексы застройщика на любой кошелек, персонально ответят на все вопросы, помогут забронировать понравившийся объект, расскажут о возможностях рассрочки. Здесь же будут работать представители крупнейших банков. Они предложат программы кредитования (в том числе без первоначального взноса и подтверждения дохода) и помогут рассчитать ипотечные платежи.

Цены от «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге на квартиры-студии начинаются от 1,4 млн руб., на однокомнатные от 2,1 мл руб., в Москве — от 4,6 млн руб. (300 метров от станции метро). Объекты в Екатеринбурге тоже весьма доступны – от 1,8 млн руб. на стандартное жилье.

Консультации будут проходить с 12 до 19 часов.

Узнать больше о предстоящем мероприятии можно у представителей «Группы ЛСР» в Перми - ООО «АН Инженер» и ООО «Удачное решение».

Адрес: ул. Ленина, 66, оф. 23, этаж 2;

телефон: (342) 232-02-08;

Lsr.ru.