В Перми в выходные в связи с празднованием Покрова изменится движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-12T09:24:50+03:00

Автобусы и троллейбусы будут дополнительно останавливаться у кладбищ

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13 и 14 октября будут введены дополнительные остановки вблизи кладбищ в связи с празднованием Покрова Пресвятой Богородицы.

От Драмтеатра до Северного кладбища будут ходить автобусы маршрута №46. Автобусы №1, №5, №13, №14, №25, №43, №75 и троллейбусы №8 будут дополнительно останавливаться у Южного кладбища.

Для автобусных маршрутов №22 и №32 будет работать остановочный пункт «Кладбище «Банная гора».

На кладбище «Верхне-Курьинское» можно будет добраться на автобусах №49 и №53. Для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи кладбищ будет организовано дежурство постов ДПС, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.

С подробным расписанием движения общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на сайте Гортранса, предварительно выбрав нужную дату, а также по телефону справочной службы 2-50-25-50.