2018-10-12T09:01:00+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» отыгрался с 0:2, но проиграл по буллитам

Пермяки проявили характер, но этого не хватило для победы
Константин КЯКИНЕН
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фото: ХК "Молот-Прикамье"фото: ХК "Молот-Прикамье"
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«Молот-Прикамье» на своей площадке принимал «Дизель» из Пензы. После долгожданной победы «молотобойцами» над «Барсом» в предыдущем туре болельщики пребывали в хорошем настроении и надеялись на продолжение победной серии.

Но «Дизель» в середине игры повел в счете, за 10 минут до окончания основного времени матча удвоил преимущество. Тем не менее, пермяки смогли в самой концовке встречи отыграть две пропущенные шайбы, перевести встречу в овертайм. Но подопечные Дмитрия Крамаренко все же потерпели поражение в серии буллитов.

Шайбы у «молотобойцев» забросили Руслан Шайхулов и Илья Серегин. Причем, второй гол был забит за 45 секунд до окончания основного времени матча. В итоге - обидно поражение 2:3.

- Плохое начало, - отметил главный тренер «молотобойцев» Дмитрий Крамаренко. - Шесть минут удалений заработали на пустом месте в первом периоде. Второй период: вроде владели инициативой, но пропустили контратаку - получили гол. Игру вытащили, но играли, наверное, только последние четыре минуты, так, как должны были играть весь матч. Да, проявили характер. Заработали одно очко - да, дорогое, драгоценное. Но этого мало. Грустно.

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