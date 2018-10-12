В Пермском крае проходят мероприятия в честь 100-летия ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-12T07:57:42+03:00

Они пройдут в 40 муниципальных районах и в 8 городских округах

Изменить размер текста: A A

В Пермском продолжаются мероприятия в честь юбилейной даты со дня образования самой массовой молодёжной организации СССР — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

Ветераны комсомольской организации Свердловского района г. Перми провели торжественное собрание. Для многих пермяков слово «комсомол» вызывает самые теплые воспоминания. Это пора молодости, полной надежд, любви и созидательного труда на благо Родины.

«Мы очень много работали, создавали щит нашей страны, мне довелось поучаствовать в создании первой в СССР системы с использованием цифрового электронного регулятора. Конечно, организация дала мне очень многое для становления как личности, здесь я состоялся как человек», — поделился воспоминаниями ветеран ВЛКСМ Юрий Дудкин.

Комсомольцы внесли неоценимый вклад в создание и развитие промышленности Прикамья. Пермские студенческие отряды в комсомольские времена насчитывали более 10 тысяч бойцов. Их руками построена крупнейшая в России Пермская ГРЭС, Соликамский ЦБК, Березниковский калийный комбинат, возведены несколько городов Пермского края. Сегодняшние комсомольцы, как и раньше, принимают активное участие в развитии региона. Так, четыре года назад комсомольцы открыли общественную организацию ветеранов ВЛКСМ Свердловского района г. Перми.

«Мы сразу поставили задачу — активно участвовать в жизни нашего Свердловского района, промышленного района Перми. Мы помогали организовывать 70-летие Победы в Великой Отечественной Войне, 80-летие Свердловского района», — рассказал председатель совета ветеранов комсомола Свердловского района г. Перми Сергей Третьяков.

Напомним, 100-летие ВЛКСМ будет отмечаться 29 октября. Всего мероприятиями по празднованию юбилея охвачены населенные пункты в 40 муниципальных районах, 8 городских округах. Во всех муниципалитетах Пермского края в этот день пройдут торжественные мероприятия.