2018-10-12T07:46:08+03:00
Происшествия

В Прикамье убийцу отправили на принудительное лечение

Мужчина признан невменяемым
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье перед судом предстанет житель города Добрянки, нуждающийся в применении принудительных мер медицинского характера.

22 июля после распития спиртных напитков 62-летний мужчина нанес 52-летеней женщине и 51-летнему мужчине удары ножом в грудь. От полученных ранений мужчина умер на месте, а женщина выжила, но получила тяжелые травмы.

- Судебно-психиатрическая экспертиза признала мужчину невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении в психиатрической лечебнице, - сообщили в краевом следственном комитете. - Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд.

Ранее мы писали, что в Прикамье к пожизненному сроку приговорен молодой человек, который убил своего маленького сына и бывшую сожительницу. Он задушил их и поджег арендованную квартиру. Изверг нанес 23-летней женщине несколько ударов, а затем задушил ее электрическим проводом. После убийства женщины он стал душить их общего сына, которому было всего 1 год и 11 месяцев. Решив, что мальчика он уже убил, он ушел из дома, оставив там убитую женщину и находящегося без сознания ребенка. Затем он вернулся и поджег квартиру.

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