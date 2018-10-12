2018-10-12T07:32:34+03:00
Общество

Объявлен старт нового конкурса управленцев «Лидеры России»

Регистрация продолжится до 24 октября
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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В Москве дан старт приема заявок на новый конкурс управленцев «Лидеры России». За первые 6 часов на сайте конкурса свои заявки подали 10 тысяч человек. Регистрация продолжится до 24 октября.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что конкурс проводится по поручению Владимира Путина, который «убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив, и задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия».

Теперь в кадровом конкурсе могут принять участие управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Максимальный возраст участников повышен с 50 до 55 лет.

В этом году к конкурсу присоединились компании-партнеры. 20 крупнейших отечественных корпораций готовы сделать кадровые предложения лучшим участникам, а также предоставить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов.

Отметим, в прошлом году три представителя Пермского края стали победителями всероссийского кадрового конкурса. Ими стали Анна Козицына (г. Пермь, ПАО «Мотовилихинские заводы»), Сергей Сердюков (г. Пермь, ПАО «ПНППК») и Эдуард Соснин (г. Лысьва, ООО «Меркурий»).

Пермячка Анна Козицына трудоустроилась в отдел государственной службы Администрации губернатора Пермского края. Она стала руководителем проекта «Молодежный резерв Прикамья-2018». Региональный кадровый конкурс был впервые проведен осенью этого года. В нем приняли участие 1053 жителя Пермского края.

Об этапах проведения, наставниках и компетенциях конкурса этого года можно узнать на официальном сайте.

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