Губернатор Прикамья Максим Решетников отметил, что аквапарк надо строить на месте ипподрома

СЕГОДНЯ 07:18 2018-10-12T07:18:58+03:00

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На пресс-конференции, которую дал Максим Решетников на своей страничке в Instagram, глава региона спросили про аквапарк. Пермякам приходится возить детей в аквапарки в Казань и Екатеринбург.

- Аквапарк точно нужен в городе, - ответил Максим Решетников. - Сейчас в Перми рассматривается несколько площадок. Первая - у зоопарка, что было бы логично. Но практика показывает, что лучше построить его у больших торговых центров, где есть кинотеатры. Поэтому мы связались с инвестором, который ведет на ипподроме строительство большого торгового центра с детскими развлекательными центрами и кинотеатром, предложили ему интегрировать туда и аквапарк.

Также Максим Решетников отметил, что эта площадка выгодна еще и тем, что рядом находится спортивный комплекс имени Сухарева. Если построить рядом аквапарк, то получится единый спортивно-развлекательный кластер вдоль Шоссе Космонавтов.

- Если не найдем частных инвесторов, будем изыскивать другую возможность для строительства аквапарка, - заключил губернатор края.