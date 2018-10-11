Умер третий пострадавший на Пермском пороховом заводе

СЕГОДНЯ 07:58 2018-10-11T07:58:18+03:00

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В ночь на 11 октября в реанимации погиб третий пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе.Эту информацию нам подтвердили в министерстве здравоохранения Прикамья.

8 октября на заводе произошло ЧП. В результате взрыва один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице. За жизнь третьего несколько дней боролись врачи, но, к сожалению, безрезультатно.

На заводе создана комиссия по выяснению причин ЧП. Ранее была озвучена версия о том, что на предприятии взорвался 50-литровый баллон газа, который используется для сварочных работ.

Но затем появилась версия, что «хлопок» произошел во время демонтажа конструкций неработающего цеха, поэтому технологический цикл работы предприятия не был нарушен.

Напомним, что пермские следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».