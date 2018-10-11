В Перми пройдет прямая телефонная линия по вопросам призыва в армию

СЕГОДНЯ 06:44 2018-10-11T06:44:56+03:00

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12 октября с 11 до 12 часов в Приемной Президента России в Прикамье (ул. Советская, 64) пройдет прямая телефонная линия по вопросам проведения осенней призывной кампании, которая стартовала 1 октября. На вопросы призывников и их родственников ответят представители краевого военкомата, призывной медкомиссии, военной прокуратуры Пермского гарнизона и регионального отделения Комитета солдатских матерей. Также примутся обращения родственников военнослужащих, проходящих срочную службу.

По всем вопросам, связанными с прохождением призывной медицинской комиссии, отсрочкой, службой по контракту, можно позвонить по телефону 8 (342) 217-68-90.

Отметим, что свыше 57 тысяч призывников из Прикамья направят в войска из Урала, Сибири и Поволжья во время осенней призывной кампании.

Ранее мы писали, что глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме. Максим Решетников послушался свою пресс-службу и решил отказаться от привычного формата мероприятия.