2018-10-11T06:29:29+03:00
Общество

В школе Прикамья работали сотрудники с судимостью

Директор привлечен к дисциплинарной ответственности
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Прокуратура Кишертского района выявила злостные нарушения законодательства в Кишертской школе имени Дробышевского.

Оказалось, что в отношении заместителя директора по дошкольному образованию расследуется уголовное дело. Кроме того, в штате обслуживающего персонала состоит работник, ранее судимый за совершения преступлений против жизни и здоровья.

По законодательству, эти работники не могли быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования.

По итогам проверки трудовые отношения с заместителем директора школы прекращены, работник с судимостью уволен. Директор школы привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мы также сообщали, что в Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе. Экс-чиновник дважды нарушил антимонопольное законодательство, за что и получил красную карточку. Департамент дорог и транспорта пытался оспорить решение антимонопольного органа, однако суд требования отклонил и назначил наказание – дисквалификацию на 6 месяцев.

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