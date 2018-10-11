«Парма» стартовала в Единой Лиге ВТБ с победы

СЕГОДНЯ 06:17 2018-10-11T06:17:22+03:00

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Первый матч сезона «Парма» начинала в Риге. В упорной встрече подопечным Николайса Мазурса удалось одержать победу - 80:76.

Стартовая десятиминутка для пермяков довольно тяжелой. Хозяевам удалось сделать рывок 9:0, в результате чего пермякам пришлось форсировать ход игры. Из тяжелой ситуации помог выбраться незаменимый опыт Яниса Блумса, который двумя «трешками» ликвидировал отставание и вывел пермяков вперед.

ВЭФ пытался сравнять счет, но «Парма» не подпускала хозяев близко в счете. Под занавес встречи рижане избрали тактику фолов, чтобы затянуть наших парней в нервную концовку и перевести игру в овертайм. Но благодаря удачной реализации штрафных пермяки добыли первую победу в сезоне. Самыми результативными в составе пермяков оказались легионеры. Тайлер Ларссон набрал 18 очков, на счету Яниса Блумса 16 баллов, Рашард Келли к 15 очкам добавил 11 подборов.