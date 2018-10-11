Пермская «Звезда» одержала первую «сухую» победу

СЕГОДНЯ 06:08 2018-10-11T06:08:34+03:00

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На 30-й минуте встречи Секретов после длинной передачи подобрал мяч на чужой половине, отыгрался с Субботиным и реализовал выход один на один, забив свой четвертый гол в сезоне. Буквально через несколько минут уже сам Субботин, получив пас от Голдобина, отправил мяч в дальний угол ворот волжан. 2:0 – при таком счете команды ушли на перерыв.

Во втором тайме ни одна из команд не сумела отличиться. «Звезда» взяла реванш у «Волги» ровно со счетом 2:0. Пермяки прервали свою серию из трех матчей без побед, а голкипер Даниил Аржевитин впервые сделал «сухарь».

. Задача была продолжить играть в свой футбол, - отметил после игры главный тренер пермяков Константин Парамонов, - в который мы играли в первом тайме, то есть не давать сопернику свободных зон за счет компактности на своей половине поля и искать «счастья» в контратаках. Забивать сегодня можно было и больше, во втором тайме было еще больше зон, можно было убегать, умнее распоряжаться мячом.