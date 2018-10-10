Появилась новая версия причины взрыва на пермском пороховом заводе

СЕГОДНЯ 18:51 2018-10-10T18:51:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилась еще одна версия причин взрыва на пермском заводе.

Напомним, 8 октября на заводе произошло ЧП. В результате взрыва один рабочий погиб на месте, трое других были ранены. Один из них скончался на операционном столе, за жизнь другого сейчас борются врачи. Друзья, родные и просто неравнодушные пермяки сдают для него кровь на станции переливания крови.

Пока в деле разбирается следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Также на заводе создана комиссия по выяснению причин ЧП. Ранее была озвучена версия о том, что на предприятии взорвался 50-литровый баллон газа, который используется для сварочных работ.

Но, по одной из версий, «хлопок» произошел во время демонтажа конструкций неработающего цеха, поэтому технологический цикл работы предприятия не был нарушен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родные пострадавшего на Пермском пороховом заводе просят сдать для него кровь

Ее принимают на Пермской станции переливания крови (подробнее)

Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пострадавших на Пермском пороховом заводе

В понедельник днем там прогремел взрыв (подробнее)

Семьям погибших при взрыве на Пермском пороховом заводе в краевом минсоцразвития пообещали оказать материальную помощь

Размер пособий пока не называется (подробнее)

У 25-летнего рабочего, погибшего при взрыве на пермском пороховом заводе, остался новорожденный сын

В результате взрыва газа три человека скончались, один ранен (подробнее)

Число жертв ЧП на Пермском пороховом заводе увеличилось до 3 погибших

Одного смертельно контузило на месте, двое скончались на операционном столе в реанимации (подробнее)

На Пермском пороховом заводе произошел взрыв газа, погиб рабочий

Как сообщают в МЧС, к пожару на предприятии взорвавшийся газ не привел (подробнее)