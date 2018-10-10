Краевой МФЦ повышает эффективность и расширяет филиальную сеть

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-10T15:32:03+03:00

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Сегодня, 10 октября, на заседании Правительства Пермского края обсудили расширение перечня услуг, предоставляемых жителям Пермского края в региональном Многофункциональном центре (МФЦ).

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, на территории региона сейчас работает 53 филиала и 215 подразделений МФЦ. Они охватывают почти 98% всего населения в крае. С каждым годом расширяется не только сама филиальная сеть, но и перечень услуг, которые предоставляют многофункциональные центры – и для частных лиц, и для бизнеса.

По словам главы региона, главный показатель эффективной работы регионального МФЦ – увеличение числа жителей, которые решают вопросы через многофункциональный центр. «Как результат – видим, что все больше жителей пользуются услугами МФЦ. С начала 2018 года в отделения МФЦ обратились 2 млн 203 тыс. посетителей, число которых по сравнению с 2017 годом выросло на 33%, – отметил глава региона. – Важно, что при увеличении услуг сокращается время ожидания в очередях. Еще полтора года назад среднее время было 24 минуты. Сейчас – 6,5 минут».

По информации МФЦ, отделения и филиалы ежедневно принимают порядка 12 тысяч человек. По прогнозу к концу года краевой МФЦ примет в общей сложности около 3 млн человек. Этот показатель на треть больше прошлогоднего.

В своем докладе руководитель «Пермского краевого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» Алик Башаев рассказал о планах развития МФЦ.

«Повышение качества оказания услуг – так можно охарактеризовать основной вектор деятельности МФЦ Пермского края в 2018 году. Внедрены новые, востребованные населением услуги, созданы офисы на базе кредитных и иных коммерческих организаций, открыты дополнительные окна в действующих филиалах, в том числе с самой высокой посещаемостью – в отделении «Центральный-2» на ул.Куйбышева,9 оборудовано 6 рабочих мест. В течение года проводился анализ нагрузки на персонал, внедрена новая система оплаты труда, напрямую зависящая от количества и качества предоставляемых сотрудником услуг», – заявил руководитель регионального МФЦ.

В 2018-2019 гг. планируется открыть 21 окно предоставления услуг. Новые рабочие места появятся в ныне действующих филиалах: «Соликамский-2», «Чусовской», «Лысьвенский», «Осинский», «Нытвенский». В том числе, в первом квартале 2019 года в Березниках распахнет свои двери для посетителей третий по счету филиал на 10 окон обслуживания. МФЦ разместится на первом этаже одной из новостроек микрорайона Любимов.

В этом году для удобства юридических лиц и снижения потока заявителей в основных филиалах г. Перми окна МФЦ открыты на площадках кредитных и коммерческих организаций: «УралСиб», «Урал ФД», «Банк Москвы», «Сбербанк», в офисе городского центра недвижимости «Альфа». До конца года предполагается открыть еще три окна МФЦ в березниковских отделениях «Почта Банка» и «Газпромбанка».

Пермский край одним из первых регионом страны реализовал совместный сервис МФЦ и Фонда капремонта. По словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае Дмитрия Баранова, опыт уже успели оценить коллеги из соседних регионов. Сейчас в МФЦ предоставляется пять сервисов, связанных с деятельностью Фонда, в общей сложности по ним обратились более 7,5 тысяч человек.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение региональному МФЦ сохранять такие высокие темпы развития. Кроме того, Министерству информационного развития и связи Пермского края губернатор поручил рассмотреть возможности устранения «лишних» обращений жителей в МФЦ – это касается случаев, когда информация об имуществе жителя должна быть передана из одного ведомства в другое. По словам губернатора, это нужно постепенно перевести в автоматический режим. Также важно предусмотреть получение информации по жилищно-коммунальным услугам в МФЦ, а в перспективе – персонально каждому жителю на электронную почту.

Напомним, с 1 октября во всех региональных МФЦ можно не только оформить заявку на получение российского и загранпаспорта, но и получить готовый документ. Ранее такая возможность была реализована в четырех пермских и в одном из березниковских МФЦ.

Получить паспорт с отметкой о месте жительства теперь также возможно в любом отделении многофункционального центра. Ранее специалисты МФЦ только принимали заявления от граждан о постановке на регистрационный учёт. За получением документа с соответствующей печатью приходилось идти в миграционную службу. Теперь паспорта будут доставляться в МФЦ.

Также расширяются возможности по получению водительских удостоверений. В 2018 году услугу начали предоставлять специалисты филиалов «Индустриальный-2» (г. Пермь), «Кировский-3» (г. Пермь), «Мотовилихинский» (г. Пермь) и «Березниковский» (г. Березники). До конца 2018 года планируется начать прием заявлений и выдачу готовых водительских удостоверений во всех филиалах МФЦ, расположенных на территории краевой столицы (8 отделений).

Справка:

Среди жителей Пермского края наиболее популярными и востребованными услугами являются услуги в сфере регистрации недвижимости: с начала 2018 года филиалами МФЦ принято почти 469 тысяч пакетов документов, что составляет 39,3% от общего количества оказанных учреждением услуг.

Также у граждан популярны услуги Министерства внутренних дел РФ (регистрационный учет по месту жительства и получение российских паспортов) – 133,5 тысяч принятых пакетов документов, Управления Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю (информирование о состоянии индивидуальных лицевых счетов) – более 50 тысяч оказанных услуг, услуга по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг – более 85 тысяч услуг и др.