Реконструкция Компроса: убрать остановки от политеха и расширить тротуары

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-10T15:40:41+03:00

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На градсовете вновь обсудили концепцию преобразования Комсомольского проспекта. Напомним, во время прошлого обсуждения, в сентябре, этот проект вызвал много вопросов. Сегодня директор Института территориального планирования Елена Ермолина ответила на них, представив измененную концепцию.

По ее словам, планируется вернуть Компрос жителям, то есть сделать бульварную часть проспекта открытой для транзитного прохода пешеходов, а ширину всех тротуаров привести к единой норме – три метра. Центр Октябрьской площади также станет частью бульвара. С него уберут парковки, отделив пешеходную часть от проезжей вазонами с цветами. Остановки автобусов 7-го и 41-го маршрутов, которые сейчас расположены перед главным корпусом политеха, согласно концепции, будут перенесены на улицу Екатерининская.

Одним из предложений, прозвучавших на градсовете, стала разгрузка Комсомолського проспекта за счет расширения улицы Куйбышева и переноса на нее части движения транспорта. Начальник городского управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич ответил, что до реконструкции улицы Куйбышева надо еще отремонтировать улицу Революции. Но идею разгрузки Компроса поддержал.

- Мы уберем с Комсомольского проспекта дублирующие маршруты общественного транспорта, - пообещал Анатолий Дашкевич. – Сейчас там слишком много транспорта.