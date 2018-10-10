2018-10-10T15:16:52+03:00
Общество

«Гнилой зуб» на месте бывшей кондитерской фабрики в Перми займут кинотеатр и пятизвездочный отель

Это решение приняли на градсовете
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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На заседании градсовета обсудили проект британских архитекторов по застройке квартала между улицами Попова, Петропавловской, Монастырской и Осинской. Это площадка бывшей кондитерской фабрики, которую глава Перми Дмитрий Самойлов назвал гнилым зубом между эспланадой и набережной. Согласно проекта на этом месте должны появиться торговые центры, кинотеатр, 5-звездочный отель высотой 80 метров и подземная трехуровневая парковки на 1200 мест. На верхних этажах разместятся кафе и рестораны.

По существующим правилам в этой зоне не разрешено строить столь высокие здания, напомнили участники градсовета, потребуется корректировка зонирования.

Ориентировочно срок сдачи первой очереди многофункционального центра, включая гостиницу - 3-й квартал 2021 года, второй - 1-й квартал 2022 года.

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