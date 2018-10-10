В Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:17 2018-10-10T13:17:55+03:00

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В Главном управлении МЧС предупреждают об ухудшении погоды в регионе. По прогнозам метеорологов, 10-11 октября на территории Пермского края ожидается сильный дождь и мокрый снег. Ненастная погода будет сопровождаться сильным ветром, порывами до 17-22 метров в секунду. Температура ночью, по прогнозам синоптиков, 0,+5°, днем +3,+8°.

Спасатели напоминают пермякам о необходимости избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе, - рекомендуют в ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Не используйте для обогрева газовое оборудование. Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. Берегите тепло в ваших домах (заклейте щели в окнах, закройте вытяжные отверстия).