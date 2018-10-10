Замначальника регионального МВД приехал в Пермь из Амурской области

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-10T12:23:26+03:00

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Врио начальника ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил заместителя начальника управления, полковника внутренней службы Олега Худолеева.

Олегу Худолееву - 48 лет. В органах внутренних дел работает с 1993 года. В ОВД Бурейского района Амурской области он занимал должность инспектора по делам несовершеннолетних. В 2003 году возглавил данный отдел внутренних дел и руководил им вплоть до 2009 года. С мая 2015 года занимал должность заместителя начальника УМВД России по Амурской области.

Указом Президента от 2 октября 2018 года Олег Худолеев назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Пермскому краю.

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