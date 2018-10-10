2018-10-10T10:54:26+03:00
Общество

Глава Прикамья решил провести пресс-конференцию в Инстаграме

Максим Решетников послушался свою пресс-службу и решил отказаться от привычного формата мероприятия
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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11 октября в прямом эфире на вопросы журналистов ответит глава Прикамья Максим Решетников. Но отвечать он на них будет не лично, а через свою страничку в Instagram. «Прямая линия» с главой региона состоится 11 октября с 11 до 12 часов.

Журналистам предлагают задать свои вопросы через пресс-службу до 17 часов 10 октября.

- Моя пресс-служба предложила очередную пресс-конференцию для СМИ провести в прямом эфире инстаграма, - написал Максим Решетников на своей страничке.

Мы же в свою очередь предложили пермякам на своей страничке «Вконтакте» задать свои вопросы. Все они будут адресованы главе региона.

Первые вопросы уже поступают от жителей города. Например, Александр спрашивает, когда будут построены детский садик и школу на Вышке-2? Также людей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, автобусных маршрутов, дорожного строительства, пенсионного стажа и др. Задавайте свои вопросы.

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