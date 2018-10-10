Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря
42-летний житель Кудымкара увидел в интернете объявление о продаже телефона и чехла. Мужчина оформил заказ, где указал свои анкетные данные и адрес доставки гаджета.
- Получив уведомление о прибытии почтового отправления, мужчина перечислил 9 тысяч рублей на счет банковской карты продавца, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Однако в посылке были только два отрывных календаря и сертификат. Кроме того, там лежало разъяснение», в котором содержалось обещание последующей отправки заказа следующим почтовым отправлением.
Мошенницей оказалась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она не собиралась ничего больше высылать, а деньги потратила.
Кудымкарский суд назначил виновной наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.
Тем временем, житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки.