2018-10-10T10:28:09+03:00
Происшествия

Житель Кудымкара вместо телефона с чехлом по почте получил два отрывных календаря

Мошенницей оказалась 32-летняя петербурженка
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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42-летний житель Кудымкара увидел в интернете объявление о продаже телефона и чехла. Мужчина оформил заказ, где указал свои анкетные данные и адрес доставки гаджета.

- Получив уведомление о прибытии почтового отправления, мужчина перечислил 9 тысяч рублей на счет банковской карты продавца, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Однако в посылке были только два отрывных календаря и сертификат. Кроме того, там лежало разъяснение», в котором содержалось обещание последующей отправки заказа следующим почтовым отправлением.

Мошенницей оказалась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она не собиралась ничего больше высылать, а деньги потратила.

Кудымкарский суд назначил виновной наказание в виде штрафа. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, житель Прикамья под видом старинных монет приобрел фальшивки.

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