2018-10-10T07:46:35+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила двух девочек

Они шли на зеленый сигнал светофора
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 октября около 17.20 в Ленинском районе 23-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» на улице Петропавловская сбил двух девочек.

По предварительным данным, напротив дома № 57 водитель иномарки при повороте налево водитель не уступил дорогу пешеходам. 16-летняя и 14-детняя девушки шли на зеленый сигнал светофора, но были сбиты «Опелем».

Одной школьнице назначили амбулаторное лечение, другой оказана первая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Тем временем. 8 октября ночью 23-летний водитель сбил 19-летнюю девушку в Перми. С тяжелыми травмами ее увезли в больницу. Молодой парень поздно вечером мчался по улице Карпинского на иномарке, в это время дорогу переходила юная девушка. В полиции сообщили, что в результате аварии девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

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