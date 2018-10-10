В Перми иномарка сбила двух девочек

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-10T07:46:35+03:00

Изменить размер текста: A A

9 октября около 17.20 в Ленинском районе 23-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» на улице Петропавловская сбил двух девочек.

По предварительным данным, напротив дома № 57 водитель иномарки при повороте налево водитель не уступил дорогу пешеходам. 16-летняя и 14-детняя девушки шли на зеленый сигнал светофора, но были сбиты «Опелем».

Одной школьнице назначили амбулаторное лечение, другой оказана первая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Тем временем. 8 октября ночью 23-летний водитель сбил 19-летнюю девушку в Перми. С тяжелыми травмами ее увезли в больницу. Молодой парень поздно вечером мчался по улице Карпинского на иномарке, в это время дорогу переходила юная девушка. В полиции сообщили, что в результате аварии девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.