2018-10-10T06:42:13+03:00
Общество

В Перми без отопления остаются 18 домов

По каждому адресу ведется активная работа
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми по состоянию на 9 октября отопления не было в 18 домах. Причины отсутствия теплав домах разные: реконструкция ввода ЦТП, дефекты на тепловой сети и внутридомовой инженерной сети, замена бойлера..

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, из-за реконструкции ввода на ЦТП отсутствует тепло в 10 домах Кировского района - по улице Маршала Рыбалко, 117, 117/1, 117/2 и улице Сысольской, 4а, 6, 8, 8а, 10, 10/3, 10/4. В Мотовилихе отопления не было в 3 домах: улица Лузенина, 12, Лебедева, 29 и Халтурина, 2.

В Ленинском районе в доме по улице Луначарского, 95а проводятся работы по замене бойлера отопления. Работы проводит фонд капитального ремонта, их планируется закончить к 12 октября. В доме на Комсомольском проспекте, 14 выявлен дефект на тепловой сети. В Свердловском районе отопление не подано в 3 домах. В доме по улице Героев Хасана, 45 отопление планируется запустить 10 октября. По улицам Казахской, 104 и Красные казармы, 18 выявлены дефекты на внутридомовой инженерной сети, их устраняет управляющая компания. Отопление планируется подключить к 12 и 10 октября соответственно. Эти дома находятся на контроле у районных администраций и департамента ЖКХ.

напомним, что, сегодня, 10 октября с 11:00 до 12:00 глава Перми Дмитрий Самойлов в городском call-центре проведет прямую линию по вопросам начала отопительного сезона в Перми. Звонки принимаются по телефону – 2-059-059.

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