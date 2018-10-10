2018-10-10T06:13:06+03:00
Общество

В Перми дисквалификацию Ильи Денисова оставили в силе

Экс-чиновник дважды нарушил антимонопольное законодательство, за что и получил красную карточку
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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9 октября 17 арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего начальника пермского департамента дорог и транспорта Ильи Денисова.

Экс-чиновник дважды нарушил антимонопольное законодательство. Первый раз его уличили в нечестной игре в деле с офертами на заключение договора по маршруту №60 – «Мегагрупп» и отказали в принятии заявки. Второй - касался конкурса на обслуживание маршруток. Два выданных предупреждения послужили поводом для дисквалификации.

Департамент дорог и транспорта пытался оспаривать решение антимонопольного органа, однако суд требования отклонил и назначил анаказание – дисквалификацию на 6 месяцев. После этого экс-чиновник подал апелляцию.

- Апелляционный суд рассмотрел жалобу Ильи Денисова и подтвердил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, - сообщил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин. - Дисквалификация вступила в силу, в течение этого времени ему запрещено работать в государственных и муниципальных органах власти и руководить юридическими лицами.

Напомним, что в ноябре 2017 года Денисов покинул должность начальника пермского департамента дорог и транспорта и возглавил дворец спорта «Орленок». Однако увольнение с места работы, где было совершено правонарушение, не означает, что ответственности за действия удастся избежать. Дисквалификацию Денисова оставили в силе - шесть месяцев он будет вынужден просидеть «вне игры».

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