Житель Прикамья застрелил из ружья своего сына

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-09T15:05:05+03:00

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В Гайнах осудят 61-летнего жителя поселка Кордон. По версии следствия, 3 октября мужчина и его 34-летний сын распивали алкоголь. Между ними началась ссора. Отец схватил охотничье ружье и выстрелил сыну в спину, тот скончался на месте от полученного ранения.

- В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали о том, что пропавшую 10 сентября 54-летнюю жительницу Губахи убил бывший муж. 13 сентября во время распития спиртных напитков в доме мужчины между бывшими супругами вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил женщину, от полученных травм она скончалась.