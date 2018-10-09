2018-10-09T12:06:35+03:00
Происшествия

Пермские полицейские задержали 22-летнего парня, который заказывал наркотики по почте

Запрещенные вещества были в виде марок
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюСкриншот с видео пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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22-летнего жителя Свердловского района задержали сотрудники полиции возле почты. За несколько минут до этого парень получил письмо из Германии.

- После вскрытия конверта оперативники обнаружили запрещенные вещества в виде марок в количестве шести штук, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Пермяк рассказал, что заказал их для собственного употребления, так как многие годы является наркозависимым.

После этого сотрудники уголовного розыска обыскали квартиру молодого человека и нашли 11 гр марихуаны. По данным фактам возбудили уголовные дела.

- Молодому человеку грозит до семи лет заключения и штраф - миллион рублей, - добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Казани была остановлена иномарка с двумя пассажирами – гражданами страны ближнего зарубежья, проживающими в Москве. В ходе досмотра у них было обнаружено 10 кг синтетических наркотиков. Они везли наркотики в Пермь.

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