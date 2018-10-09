Геннадий Тушнолобов: «Если бы хоть одна стройка в Перми прошла без нарушений, я бы локтями перекрестился»

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-09T09:31:17+03:00

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Сегодня в Ленинском районном суде продолжается процесс по делу бывшего министра спорта Павла Ляха, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В частности, его обвиняют в подписании акта выполненных работ при реконструкции стадиона «Динамо», когда работы еще не были выполнены.

В качестве свидетеля был вызван бывший председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. По его словам, Павел Лях подписал акт, чтобы успеть получить до конца года федеральные деньги, выделенные на строительство.

- Работы были выполнены почти полностью, - заявил Геннадий Тушнолобов. - оставалось только склеить газон на поле. Это работа на один день. Но из-за погодных условий их нельзя было выполнить. Что же касается организации работ, если бы в Перми была хоть одна стройка, выполненная без нарушений, я бы локтями перекрестился