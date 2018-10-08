В Прикамье прокуратура обязала поставить светофоры у 5 школ
В муниципалитетах Пермского края перед началом учебного сезона обеспокоились безопасностью учеников, которые идут в школу.
Так, в Ильинском районе руководители районной администрации пообещали добиться установки светофорных объектов вблизи 13 школ. Тем более, что ранее суд предписал их установить.
Обещание это было выполнено лишь частично.
- В соответствии с судебными актами, к 1 сентября на различные органы местного самоуправления возлагалась обязанность установить соответствующие объекты дорожной безопасности вблизи 13 образовательных учреждений района, - сообщили в краевой прокуратуре, - Рядом с 8 школами светофоры появились, но у 5 – они не установлены до сих пор.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, по итогам проверки прокуратурой в отдел судебных приставов направлены исполнительные листы для принятия принудительных мер по исполнению судебных решений.
Прокуроры проконтролируют, чтобы светофоры были поставлены у всех школ района.