В Прикамье прокуратура обязала поставить светофоры у 5 школ

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-08T17:29:40+03:00

К 1 сентября светофоры у школ не установили.

Их должны были установить еще к 1 сентября

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В муниципалитетах Пермского края перед началом учебного сезона обеспокоились безопасностью учеников, которые идут в школу.

Так, в Ильинском районе руководители районной администрации пообещали добиться установки светофорных объектов вблизи 13 школ. Тем более, что ранее суд предписал их установить.

Обещание это было выполнено лишь частично.

- В соответствии с судебными актами, к 1 сентября на различные органы местного самоуправления возлагалась обязанность установить соответствующие объекты дорожной безопасности вблизи 13 образовательных учреждений района, - сообщили в краевой прокуратуре, - Рядом с 8 школами светофоры появились, но у 5 – они не установлены до сих пор.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, по итогам проверки прокуратурой в отдел судебных приставов направлены исполнительные листы для принятия принудительных мер по исполнению судебных решений.

Прокуроры проконтролируют, чтобы светофоры были поставлены у всех школ района.