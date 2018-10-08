2018-10-08T16:29:05+03:00
Происшествия

В Перми по факту гибели сотрудников порохового завода возбудили уголовное дело

С места ЧП изъяли записи с камер наблюдения
Елена КОНОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: архив "КП"
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек на пороховом заводе.

Напомним, днем 8 октября в одном из цехов Пермского порохового завода прогремел взрыв. Один из находившихся рядом работников скончался на месте от контузии, а двоих на «скорой» увезли в реанимацию в МСЧ №11. Позже они скончались от полученных травм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователи продолжают проводить осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

На заводе изъяли технические документы, видеозапись камер наблюдения. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии. Расследование уголовного дела продолжается.

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