Следователи выясняют причины смерти 14-летнего подростка из Кудымкара

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-08T12:41:09+03:00

За несколько минут до гибели мальчик вдыхал газ из освежителя воздуха

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По факту смерти 14-летнего подростка из Кудымкара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Напомним, 5 октября в Кудымкаре произошла трагедия. Компания школьников после занятий отправилась в местный торговый центр, там кто-то приобрел освежитель воздуха и предложил подышать. 14-летнему Александру (имя изменено - прим.ред.) стало плохо. Вдохнув аэрозоль, он упал без чувств. Прохожие вызвали «скорую помощь», но в больнице подросток скончался.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по факту смерти ребенка следователи проводят проверку.

- Проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками следственного комитета.