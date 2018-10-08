Следователи выясняют причины смерти 14-летнего подростка из Кудымкара
По факту смерти 14-летнего подростка из Кудымкара возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Напомним, 5 октября в Кудымкаре произошла трагедия. Компания школьников после занятий отправилась в местный торговый центр, там кто-то приобрел освежитель воздуха и предложил подышать. 14-летнему Александру (имя изменено - прим.ред.) стало плохо. Вдохнув аэрозоль, он упал без чувств. Прохожие вызвали «скорую помощь», но в больнице подросток скончался.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по факту смерти ребенка следователи проводят проверку.
- Проводится судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребенка, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками следственного комитета.