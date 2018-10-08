В Перми завершили ремонт дома на Свиязева, в котором взорвался газ

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-08T11:56:17+03:00

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- Подрядная организация «НЬЮ ГРАУНД» завершила строительные работы по восстановлению несущих конструкций и инженерных систем третьего подъезда в доме по адресу Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 50/1, где в мае этого года произошел взрыв бытового газа, - сообщили в краевом фонде капитального ремонта. - Стоимость работ составила 3,7 миллиона рублей. Восстановление внутренней отделки квартир будет производится за счет администрации города Перми.

Напомним: взрыв газа в доме на улице Свиязева, 50/1 поздно вечером 23 мая. Он был таким сильным, что рухнула бетонная перегородка между двумя квартирами на первом этаже. Она придавила одного из жителей пятиэтажки, его госпитализировали с переломом ноги.

Жильцы третьего подъезда,38 человек, были эвакуированы. Часть из них разместили в одном из пермских профилакториев.

Техническое состояние пострадавшего дома обследовала компания «ПИРС» по заказу администрации города. Проект на выполнение ремонтных работ был готов к 26 июня. И вот сейчас фирма «НЬЮ ГРАУНД» отремонтировала несущие конструкции многоэтажки. Однако еще предстоит отремонтировать квартиры в третьем подъезде на первом и втором этажах, которые наиболее сильно пострадали от взрыва. Это пообещали сделать за счет бюджета.

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