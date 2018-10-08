В Перми ночью 23-летний водитель сбил 19-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-08T10:47:55+03:00

С тяжелыми травмами ее увезли в больницу

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Молодой парень поздно вечером мчался по улице Карпинского на иномарке, в это время дорогу переходила юная девушка.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, в воскресенье, в 22.40 в Индустриальном районе Перми, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - По улице Карпинского в направлении улицы Кавалерийская двигался автомобиль «Киа Рио» под управлением 23-летнего жителя Перми. В районе дома на улице Карпинского, 78 водитель допустил наезд на 19-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В полиции сообщили, что в результате аварии девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу.

- По факту это ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Это далеко не единственная авария, которая произошла в эти выходные. Одно из ДТП оказалось смертельным: в ночь на воскресенье в Нытвенском районе лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль «Ауди 80» и внедорожники «Нива Шевроле». Водитель легковушки погиб на месте. Обе машины превратились в груду искореженного металла.