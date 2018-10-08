В Прикамье в результате лобового столкновения погиб 31-летний водитель иномарки

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-08T10:23:26+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на воскресенье в Нытвенском районе. Во время лобового столкновения легкового автомобиля и отечественного внедорожника один человек погиб и двое были травмированы.

- Авария произошла вчера в 12 часов 15 минут ночи на автодороге Нытва – Новоильинский, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – На восьмом километре автотрассы 31-летний местный житель, который управлял автомобилем «Ауди 80», выехал на полосу встречного движения. В это время навстречу ему двигалась «Нива Шевроле». Произошло лобовое столкновение.

Обе столкнувшиеся машины превратились в груду искореженного металла.

- В результате ДТП В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, - сообщили в полиции. - Кроме этого, в автоаварии пострадали 26-летний пассажир «Ауди» и 44-летний пассажир «Нивы», их доставили в больницу, где им назначили амбулаторное лечение.

Как отмечают автоинспекторы, водителя легкового автомобиля раньше не раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.