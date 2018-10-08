Страшная месть: житель Прикамья поджег дом, в котором находились бывшая жена, теща и сын

СЕГОДНЯ 10:13 2018-10-08T10:14:19+03:00

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В Прикамье осудили 44-летнего жителя Куединского района. В мае прошлого года мужчина напился и решил отомстить бывшей жене, с которой у него были плохие отношения. Он облил легковоспламеняющейся жидкостью пристрой дома, в котором жили бывшая супруга, сын и теща, а затем поджег здание.

- Женщины, а также сын злоумышленника, в это время находились в жилище, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Почуяв запах гари, они покинули помещение через окно. В результате пожара квартира потерпевших и имущество, находящееся в ней, были уничтожены. Кроме того, от огня пострадала и соседняя квартира.

В отношении мстительного мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога». Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина должен возместить семье материальный ущерб более 1,5 миллиона рублей и выплатить жене и ребенку 100 000 рублей в счет компенсации морального вреда.