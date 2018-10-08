В Прикамье собирают волонтеров для поисков пропавшего 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-08T09:17:51+03:00

Станислав Гайдук охотился с дедушкой в лесу и потерялся

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В Горнозаводском районе пропал 12-летний Станислав Гайдук. Как рассказали волонтеры, 7 октября он с дедушкой отправился на охоту в лес. В какой-то момент родственники разминулись, и Станислав исчез с поля зрения. Дедушка разыскивал внука, но безуспешно. Сейчас на поиски ребенка собирают волонтеров.

- Для поисков необходимы хорошо подготовленные для горной, лесной местности люди (охотники, туристы), - рассказали в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. - Кто готов выехать на поиски, просьба связаться с координатором нашего отряда Ксюшей Макаровой 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление о пропаже ребенка поступило вчера. Полицейские также разыскивают Станислава.

Ранее мы писали о том, что в Перми пропал 35-летний мужчина с инвалидностью. 5 октября он ушел в больницу и не вернулся домой.