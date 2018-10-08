2018-10-08T07:55:17+03:00
Происшествия

В Перми пропал 35-летний мужчина с инвалидностью

Он часто падает в обмороки
Елена КОНОВА
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5 октября в Перми пропал 35-летний Тимофей Игнатенко, инвалид второй группы. Утром он вышел из дома, который находится в Свердловском районе, в больницу, но обратно не вернулся. Из-за состояния здоровья Тимофей может падать в обморок.

Приметы

На вид ему 30-35 лет, рост - 182 сантиметра. Тимофей худощавого телосложения. У него русые волосы и серые глаза.

Был одет в черные кроссовки с оранжевыми ставками. В какой он был одежде - неизвестно.

Если вы знаете, где находится Тимофей, или видели его, позвоните в полицию по телефону 02.

Ранее мы писали о том, что в Прикамье волонтеры вышли на поиски 61-летнего мужчины, который страдает потерей памяти. Сергей Третьяков ушел из дома в деревне Ракино Чернушинского района еще 29 июня и с тех пор его видели. Ситуацию осложняет то, что пенсионер страдает потерей памяти: теряется во времени и возвращается в прошлое, а также у него случаются приступы эпилепсии.

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