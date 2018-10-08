2018-10-08T07:20:44+03:00
Общество

В Перми за год украли больше 200 крышек водопроводных люков

Открытые колодцы превратились в «ловушки»
Андрей МАТЛИН
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Открытые люки стали настоящим бедствием. Фото: архив "КП".Открытые люки стали настоящим бедствием. Фото: архив "КП".
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В компании «НОВОГОР-Прикамье» не успевают бороться с расхитителями крышек водопроводных и канализационных люков.

- Только на прошлой неделе в Перми были похищены 7 крышек: 4 в Свердловском районе и по одной в Дзержинском и Мотовилихинском районах, - сообщили в службе безопасности этой компании. А всего с начала этого года было зарегистрировано более 200 открытых колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения. Кроме материального ущерба от утраты имущества предприятия, открытый люк, в первую очередь, - это потенциальная ловушка для пешеходов и автомобилистов, опасная для жизни и здоровья. По данным компании, кражи крышек колодцев совершаются для дальнейшей сдачи их на лом черных металлов, что является уголовным преступлением, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В этом году по факту кражи крышек возбуждено 23 уголовных дела, в прошлом их возбудили 14 на скамью подсудимых попали 7 человек.

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