2018-10-07T14:06:17+03:00
Общество

В МЧС предупредили о шквалистом ветре и сильном дожде в Прикамье

А ночью могут быть заморозки
Андрей МАТЛИН
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Дожди и ветер - день чудесный! Фото: архив "КП".Дожди и ветер - день чудесный! Фото: архив "КП".
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- 8 октября на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, а также сильный дождь, - предупредили жителей Прикамья в Главном управлении МЧС по Пермскому краю. - А на востоке региона возможны ночные заморозки. Температура воздуха днем по краю будет от +6 до +11 градусов.

Сотрудники МЧС призывают проявлять осторожность при сильных порывах ветра - стараться не находиться рядом с линиями электропередач, высокими деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями.

Напомним: в середине сентября в Красновишерске шквал снес крыши с 14 зданий, при этом скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Изучив космические снимки, метеорологи из ГИС-центра Пермского университета пришли к выводу, что по северу Прикамья прошел самый настоящий смерч.

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